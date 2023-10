Met deze beroemde vrouwen had overleden Friends-acteur Matthew Perry een relatie

Het is een slechte dag voor alle fans van Friends. Want acteur Matthew Perry is overleden. ‘Chandler’ stond natuurlijk bekend om zijn uitstekende timing en gevoel voor humor, maar wist je dat hij ook ontzettend populair was bij de vrouwen? Deze beroemde dames wist hij in betere tijden te schaken…

Friends-acteur scharrelde flink wat vrouwen bij elkaar

De bekende acteur Matthew Perry werd overleden aangetroffen in zijn huis in Los Angeles. Daarmee is de wereld weer een superster kwijt. Matthew Perry ken je waarschijnlijk nog het beste van zijn rol als Chandler Bing in de serie Friends. En daarmee heeft de acteur toch wel veel punten weten te scoren bij het televisiekijkend publiek op deze wereld. Maar de vrolijke grapjas heeft ook een hoop mooie vrouwen mogen daten in zijn leven. We hebben om het makkelijk te makken even een overzichtje gemaakt.

Valerie Bertinelli en Matthew Perry gingen goed samen

Matthew Perry had vroeger een ontzettend geheime zoensessie met Valerie…