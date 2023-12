Met deze 7 tips scoor je een hoger salaris

In deze tijd van grote schaarste op de arbeidsmarkt zijn er volop mogelijkheden op een hoger salaris. Zeker wanneer je de overstap maakt naar een nieuwe werkgever, is het mogelijk om een flinke stap te zetten. Hoe kan je dat het beste aanpakken? In dit blog geven we je een aantal bruikbare tips, waarmee je je kans op een hoger salaris flink laat groeien.

1:) Onderhandel altijd; neem als uitgangspunt dat je het eerste aanbod nooit klakkeloos accepteert. Zeker niet in de huidige arbeidsmarkt. Blijf uiteraard wel realistisch en stel ook geen absurde (hoge) eisen, waardoor je potentiƫle nieuwe werkgever je niet meer serieus neemt.

2:) Salarisindicatie; een recruiter of nieuwe werkgever vraagt je vaak om een salarisindicatie te geven. Ga in dat geval altijd een stap boven je beoogde salaris zitten. Neem als uitgangspunt bijvoorbeeld dat je altijd 10% boven je beoogde salaris noemt als indicatie. De kans dat een eerste aanbod dicht(er) bij je beoogde salaris zit neemt hierdoor…