André Hazes maakte dit jaar zijn muzikale comeback. Op het podium deed hij dat tijdens ‘Holland Zingt Hazes’. Intussen bracht de zanger ook al nieuwe muziek uit.

André Hazes lanceerde in april de eerste single van zijn nieuwe album: ‘Deel Van Mij’. Vorige maand volgde de tweede single al: ‘Als Je Wil Dat Ik Je Man Ben’. Die doen het allebei minder goed dan André en zijn team gehoopt hadden.

Realiy FBI heeft vernomen dat er afgelopen vrijdag spoedberaad is geweest bij de platenmaatschappij van André. Daarbij waren verschillende tekstschrijvers, producenten en componisten aanwezig. “Moraal van het verhaal: crisis”, klinkt het.

“Het team rondom Hazes zit met de handen in het haar over de flop van de twee recente nummers die André heeft uitgebracht. Geen top 40-notering, slechts 210.000 streams en de tickets voor het concert in Ahoy zouden slechts voor 15 % verkocht zijn.”

“De sfeer zou enomr bedrukt zijn geweest en ze baalden van de enorme teleurstelling van de…