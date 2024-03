Messi verslaat LeBron als best verkopende sporter, CR7 beduidend lager – Voetbal International

Lionel Messi is sinds kort de atleet waar merken het makkelijkst mee kunnen verkopen, zo blijkt uit een lijst met de vijftig most marketable athletes. De Argentijn laat runner-up LeBron James achter zich.

De lijst die Sportspro heeft samengesteld behoeft wat uitleg. Het medium houdt zich bezig met alles wat sport aan het bedrijfsleven toevoegt. Daar hoort ook het vermarkten van individuele sporters bij. De vijftig topsporters die het best kunnen worden ingezet voor marketingdoeleinden, zijn nu samengenomen in een lijst van best naar slechtst.

De aanvoerder van de huidige lijst blijkt nu Messi te zijn. Dat is in tegenstelling tot de vorige lijst, waarin James nog voor hem in de pikorde stond. De Argentijn heeft het basketbalfenomeen nu…

