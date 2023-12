Messi, Haaland en Mbappé maken kans op FIFA Best Men’s Player-award – Voetbal International

De FIFA heeft de drie genomineerden voor de Speler van het Jaar-award bekendgemaakt. Bij de mannen blijven Erling Haaland, Kylian Mbappé en titelverdediger Lionel Messi over. Linda Caicedo, Aitana Bonmati en Jennifer Hermoso strijden om de prijs bij de vrouwen.

De uitverkiezing van de eerste twee namen kan niet als een verrassing worden gezien. Haaland won het afgelopen jaar onder meer de Champions League, Premier League en de FA Cup. De Noorse spits werd bovendien met een recordaantal goals topscorer in de competitie en won de Europese Gouden Schoen.

Ook Mbappé kan terugkijken op een meer dan verdienstelijk 2023. De Fransman won de Ligue 1, werd topscorer van de competitie en werd verkozen tot speler van het jaar in Frankrijk. Met de nationale ploeg had Mbappé met negen goals en zeven assists een groot aandeel in de plaatsing voor het Europees Kampioenschap.