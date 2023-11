Merel Ek vraagt tips aan Wilfred Genee voor ‘eerste keer’

Merel Ek heeft al veel dingen in haar leven gedaan. Maar voor deze bijzondere eerste keer heeft ze toch wat tips nodig…

Merel Ek vraagt tips voor eerste promo aan Wilfred Genee

In de rubriek ‘In de Wandelgangen’ bespreekt Wilfred Genee samen met Merel Ek, Raymond Mens en Sam Hagens kort de uitzending die ze gemaakt hebben. Deze keer komt de naderende kerstpromo van het programma aan bod. Hierin zullen de drie ook een mooie rol van betekenis in gaan spelen. Om dit goed te doen heeft Wilfred nog wat tips voor ze. Wilfred heeft een hele belangrijke en zeer nuttige tip voor de drie, Namelijk “wees jezelf”. Een belangrijkere tip dan die bestaat er niet! Daarnaast is het een absoluut hoogtepunt voor ze om in de promo te spelen. Merel zegt zelfs “Dit is het einddoel van mijn carrière”. Raymond zegt ook “Na dit wordt het niet meer beter”. Het sarcasme druipt ervan af, maar stiekem lijken ze toch wel een beetje zin te hebben in de opnames!

Tijdens het fragment wordt het…