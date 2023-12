Merel Ek rekent na interview af met Dilan Yesilgöz: ‘Irritant gedrag’

Merel Ek kan op steun van Johan Derksen rekenen. Die is namelijk ontzettend trots op de verslaggeefster haar toontje tegen Dilan Yesilgöz.

Merek Ek en Dilan Yesilgöz gaan hard tegen hard

De politiek verslaggeefster was als vanouds weer een keer bij Vandaag Inside om daar te vertellen over het interview dat ze heeft gevoerd met Dilan Yesilgöz. De politica reageerde op het bericht dat de VVD niet mee wil regeren tijdens een interview met Merel. Ze gaf daar alleen zo’n belabberd antwoord op, dat Merel haar wel even ter verantwoording moest roepen. Daar was Dilan Yesilgöz duidelijk niet van gediend. Het levert Merel Ek in ieder geval veel respect op van het publiek. Ook Johan Derksen kan niet anders dan haar applaus geven. Merel Ek zette Dilan een beetje onder druk, omdat Merel naar eigen zeggen een beetje geïrriteerd werd door haar antwoorden. Bekijk de video snel hieronder.

