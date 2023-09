Mercedes neemt na FRECA-seizoen besluit over mogelijk F2-zitje Antonelli

FRECA is een van de opstapklassen richting de Formule 3, waar de coureurs zich dan moeten bewijzen voor een plaats in de Formule 2. Mercedes-junior Andrea Kimi Antonelli, die vooral bekendstaat als Kimi, gaat momenteel aan de leiding van FRECA met vier raceweekenden te gaan. De Prema-coureur is opgenomen in het Mercedes-opleidingsteam en daar volgen ze nauwlettend zijn prestaties in de juniorklasse. Mogelijk besluit Mercedes om hem direct naar de Formule 2 te sturen en dus de Formule 3-stap over te slaan met de 17-jarige belofte.

Deze stap wordt overwogen, al waarschuwt Mercedes-teambaas Toto Wolff wel voor de gevaren ervan, aangezien dat ‘te veel hype’ kan creëren rondom een coureur. “Ik denk dat we allemaal wel hopen dat Andrea een geweldige carrière tegemoet gaat”, zegt Wolff. “Maar er komt altijd een risico bij kijken als je te veel hype creëert rondom een jonge coureur, dat hij geen rust krijgt om iets te doen. Hij zit in FRECA en domineerde…