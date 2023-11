Meningen experts over Ripple IPO blijven verdeeld

Al geruime tijd heersen er speculaties binnen de Ripple-gemeenschap over een mogelijke beursgang (IPO). Er is verdeeldheid onder XRP-gebruikers over de vraag of dit als positief nieuws moet worden beschouwd. Crypto-influencer Crypto Eri adviseert investeerders voorzichtig te zijn met betrekking tot een IPO van Ripple. Ze benadrukt dat een dergelijke stap niet per definitie gunstig hoeft te zijn en roept op tot een weloverwogen benadering.

Mening van de criticasters

Eri baseert haar mening op historische gegevens die laten zien dat de grootste beursintroducties van 2021 sinds hun lancering 60% van hun waarde hebben verloren. Ze trekt parallellen tussen Ripple en vergelijkbare bedrijven, en wijst specifiek op Ripple’s partner Nium Global, die ondanks recente successen zijn beursgang in de VS heeft uitgesteld tot mogelijk het tweede kwartaal van 2025. Eri benadrukt dat investeerders zich moeten richten op essentiële bedrijfsaspecten, zoals kasbalans, schuld, waarde van de…