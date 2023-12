Memphis Depay gunt volgers een kijkje in zijn belachelijk luxe badkamer

Porfvoetballers verdienen bakken met geld bij hun clubs en zijn er vaak niet vies van om dit te laten zien. Met deze foto showt Memphis Depay dat hij er wel héél warmpjes bij zit…

Memphis Depay heeft een jaloersmakende badkamer

Memphis Depay speelt tegenwoordig in dienst van het Spaanse Atletico Madrid. Dit seizoen wordt de sterspeler van het Nederlands elftal veelal geteisterd door blessures. Tijdens zijn revalidatie heeft het in ieder geval niet aan de faciliteiten bij hem thuis in Madrid gelegen. Memphis deelt op instagram een foto vanuit een zéér luxe badkamer. Zou het de badkamer in zijn eigen huis zijn? Of zien we hem hier in een peperduur sterrenhotel? Het is in ieder geval duidelijk dat hij niks te klagen heeft in deze met goud en marmer ingelegde balzaal van een badkamer! Een badkamer om jaloers op te zijn! Op deze manier wordt zo’n slepende blessure toch ietsje draaglijker!

Memphis maakt zijn rentree voor Atlético

