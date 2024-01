Memphis Depay geeft duidelijk signaal af met bizarre video: “Laat me met rust”

Memphis Depay, de Nederlandse voetbalster bekend om zijn talent op het veld, verraste onlangs zijn fans met een wel heel bijzondere video.

Terwijl velen hem kennen als een meester in de voetbalarena, lijkt hij nu ook andere creatieve paden te bewandelen. In een bizarre video laat Depay zien dat hij niet alleen een bal kan trappen, maar ook een penseel kan zwaaien. Is Memphis Depay nu een schilder, een rapper, of blijft hij toch gewoon een voetballer?

Het artistieke avontuur van Memphis Depay

De bizarre video in kwestie toont Depay terwijl hij zich wijdt aan de kunst van het schilderen. Zijn schilderij? Meer abstract dan herkenbaar. Het lijkt alsof Memphis zich volledig heeft gestort in deze rustgevende hobby, maar de reacties in de comments zijn gemengd. Mensen weten niet zo goed wat ze met deze artistieke uiting aan moeten. Is Memphis nu serieus aan de weg aan het timmeren als schilder? Bekijk de video in ieder geval hier!

