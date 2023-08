Meme Coin Koersen Wankelen Maar Sonik Coin Schiet Voorbij $300k

Terwijl de koersen van de beste meme coins op dit moment wankelen, heeft de ‘new kid on the block’ Sonik Coin ($SONIK) enorm veel succes met zijn presale. Sonik Coin heeft meer dan $300k opgehaald in slechts een paar dagen en is goed onderweg om de cryptomunt te worden die het snelst te $100 miljoen marktkapitalisatie bereikt.

Sonik coin is niet gerelateerd aan Sonic the Hedgehog of SEGA maar is een fantastische standalone meme coin die is geïnspireerd door de iconische status van de meme in de culturele gaming-internet zeitgeist. De presale heeft op dit moment $315,566.3 opgehaald en er zijn nog maar 14 dagen over voordat de presale ten einde komt.

Alle meme coins willen gebruik maken van hun virale potentie. In dat opzicht heeft $SONIK het gereedschap om daarin te slagen, zoals te zien is in de verfrissende afbeeldingen op de site.

Virale $SONIK is een stake-to-earn meme coin – 11 miljard…