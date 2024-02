Meldingsgeluiden aanpassen in Windows 11

Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Windows-gebruikers zijn sowieso bekend met de geluiden die bij verschillende meldingen horen. Wist je echter dat je die geluiden zelf kan aanpassen? Pling, je apparaat is verbonden. Plong, je hebt een nieuwe mail. Dudum, Microsoft Defender heeft een scan voltooid. Bij elke melding in Windows 11 hoort een bepaald geluid. Wist je ook dat je die geluiden zelf kan aanpassen en zelfs eigen audio kan gebruiken? Als het antwoord nee is, lees dan zeker verder, want wij leggen uit hoe je makkelijk eigen geluidsschema’s kan maken.

Stap 1 / Open de geluidsinstellingen

Om te beginnen, gaan we naar de geluidsinstellingen in Windows 11. Ga eerst naar de algemene instellingen. Die vind je tussen de vastgemaakte apps in het Startmenu of door ‘instellingen’ in te geven in de zoekbalk. Ga vervolgens naar het tabblad Systeem in het menu aan de…