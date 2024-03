Meid in First Dates komt met absurde ijsbreker: ‘Wat een zieke geest’

Het is weer eens flink raak bij datingshow First

Dates. Een vrijgezelle rakker hoopte hier zijn droomvrouw te treffen, maar werd

tot zijn grote schik gekoppeld aan een fopfilosofe met

duistere hersenschimmen. “Het bloed van Hitler!”

Ijsbreker

Kijk, om je date beter te leren kennen zou je bijvoorbeeld kunnen vragen of hij een familiemens is. En mocht je íéts meer de diepte in willen: of hij is besneden ja of nee. Maar de dame in deze aflevering van First Dates had niet zo’n zin in dit geneuzel en sloeg de gebruikelijke koetjes en kalfjes daarom even over.

Over koetjes en kalfjes gesproken: zou je deze opsnijden met een Japans koksmes en ze zorgvuldig laten leeglopen, om vervolgens hun bloed in emmers in je koelkast te bewaren? Je weet wel, voor het geval dat je plotsklaps een donor nodig hebt. Sorry, is dit een rare vraag? Nou, daar dacht de meid in First Dates heel anders over. Zij schotelde haar date namelijk zo’n…