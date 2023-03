Top 20 Meest Sexy Foto’s van Katja Schuurman

Katja Schuurman is een Nederlandse actrice en presentatrice, geboren op 19 februari 1975 in Utrecht. Ze begon haar carrière in 1992 als VJ bij muziekzender TMF en werd later bekend als actrice in verschillende televisieseries en films.

Enkele van haar bekendste rollen zijn die van Jessica Harmsen in de soapserie Goede Tijden, Slechte Tijden en als de avontuurlijke Eva in de film Costa! In 2006 won ze een Gouden Kalf voor haar rol in de film Het Schnitzelparadijs.

Naast haar acteercarrière is Katja Schuurman ook regelmatig te zien als presentatrice op televisie. Ze presenteerde onder meer het programma BNN University en was jurylid in het programma Maestro.

Naast haar werk in de entertainmentindustrie is Katja Schuurman ook actief als ambassadeur voor verschillende goede doelen. Ze zet zich onder andere in voor de strijd tegen dierenleed en voor meer duurzaamheid.

Katja in de FHM500

Katja Schuurman heeft een aantal keer in de FHM500 gestaan, een lijst met de 500 mooiste vrouwen van Nederland die jaarlijks wordt samengesteld door mannenblad FHM. In 2002 stond ze op de eerste plaats in de lijst, wat haar grote populariteit onder mannen aantoonde.

Katja Schuurman heeft zelf ook gereageerd op haar nummer 1-positie in de FHM500. Ze gaf aan het leuk te vinden dat mensen haar aantrekkelijk vinden, maar benadrukte ook dat uiterlijk niet het belangrijkste is. Ze heeft zich in het verleden ook uitgesproken tegen het objectiveren van vrouwen in de media en het stellen van onrealistische schoonheidsnormen.

In 2019 stond Katja Schuurman opnieuw in de FHM500, op de 88e plaats. Ze gaf toen aan dat ze het nog steeds leuk vindt om te horen dat mensen haar mooi vinden, maar dat ze zich vooral richt op haar werk als actrice en presentatrice.

Katja Schuurman heeft zichzelf in het verleden niet expliciet gedefinieerd als hetero-, homo- of biseksueel. Wel heeft ze in interviews aangegeven open te staan voor verschillende vormen van liefde en intimiteit, en dat ze zich niet laat beperken door een label.

In 2018 vertelde ze in het televisieprogramma ‘Spuiten en Slikken’ dat ze in het verleden zowel relaties met mannen als vrouwen heeft gehad en dat ze zichzelf als ‘fluïde’ ziet. Dit betekent dat ze zich niet vastlegt op een specifieke seksuele voorkeur, maar openstaat voor verschillende ervaringen en gevoelens.

Katja Schuurman heeft zich ook uitgesproken voor meer acceptatie en tolerantie ten opzichte van verschillende seksuele voorkeuren. Ze vindt het belangrijk dat mensen zichzelf kunnen zijn en zich niet hoeven te schamen voor wie ze zijn of van wie ze houden.

Katja’s Doelen

Katja Schuurman heeft verschillende doelen in haar leven, zowel op professioneel als persoonlijk vlak.

Op professioneel vlak streeft Katja ernaar om zichzelf steeds verder te ontwikkelen als actrice en presentatrice. Ze heeft al vele jaren ervaring in de entertainmentindustrie, maar blijft zichzelf uitdagen door uiteenlopende rollen te spelen en nieuwe programma’s te presenteren.

Daarnaast zet Katja zich in voor verschillende goede doelen, zoals de strijd tegen dierenleed en voor meer duurzaamheid. Ze vindt het belangrijk om haar bekendheid en invloed in te zetten voor maatschappelijke doelen en zich zo in te zetten voor een betere wereld.

Op persoonlijk vlak heeft Katja ook verschillende doelen. Zo heeft ze in interviews aangegeven dat ze graag wil blijven leren en zichzelf wil blijven ontwikkelen als mens.