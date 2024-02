Meerderheid Amerikanen vindt Biden te oud voor president

Een flinke meerderheid van de Amerikanen vindt president Joe Biden te oud voor nog een termijn als president, zo blijkt uit een peiling van ABC News en onderzoeksbureau Ipsos.

Volgens de peiling zegt 86 procent van de Amerikanen dat de 81-jarige Biden te oud is. Een kleinere meerderheid (62 procent) vindt dat ook voormalig president Donald Trump, die 77 is, te oud is. En 59 procent van de ondervraagden acht beide kandidaten te oud voor het presidentschap.

Ook Trumps leeftijd baart zorgen

Er is een groot verschil in de manier waarop kiezers met een sterke voorkeur voor een van de twee grote partijen hun vermoedelijke presidentskandidaten zien. Zo vindt 73 procent van de Democraten Biden te oud, terwijl slechts 35 procent van de Republikeinen Trump te oud noemt. Van de kiezers zonder partijvoorkeur acht 91 procent Biden te oud; 71 procent zegt hetzelfde over Trump.

De resultaten van de nieuwe peiling zijn…