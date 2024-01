Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Wil je graag meerdere beeldschermen gebruiken in Windows 11 voor extra productiviteit of gebruik je al meerdere beeldschermen, maar wil je weten hoe je ze optimaal kan instellen? Dan vind je in deze workshop de juiste stappen.

Het werken met meerdere beeldschermen kan enorm handig zijn. Meer beeldschermen betekent meer ruimte om verschillende apps en verschillende vensters open te hebben staan en sneller wisselen tussen verschillende taken. Als je meerdere beeldschermen hebt gekocht, dan kan je ze natuurlijk gewoon allemaal aansluiten op je computer en (als je computer het aantal schermen aankan) dan zouden ze automatisch moeten werken. In de eerste instantie worden ze vaak ingesteld om je hoofdscherm te dupliceren, maar zelfs als je dat misschien al hebt aangepast, zijn er nog meer handige dingen die je kan doen om jouw…