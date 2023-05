Beste Tips voor Meer Volgers op Instagram

Instagram is een van de populairste social media platforms ter wereld. Met meer dan een miljard gebruikers geeft Instagram je merk een publiek dat je inhoud kan consumeren en hen kan veranderen in merkbeïnvloeders, ambassadeurs en zelfs klanten. Instagram is een platform dat bol staat van de mogelijkheden.

Laten we nu eens kijken hoe volgers op Instagram vergroot kunnen worden.

1. Markeer belangrijke verhalen

Met de highlight-functie van verhalen kun je je verhalen organiseren om te vertellen waar je merk over gaat. Dankzij de korte levensduur van verhalen geven highlights je inhoud een tweede leven en moedigen ze de gebruikers aan om je merk te volgen. Omdat het een soort archief is, kunnen verhalen worden gecategoriseerd voor gemakkelijker gebruik.

2. Gebruik Instagram Ads

Gezien het feit dat Facebook nu eigenaar is van Instagram, kun je de advertentiemanager van Facebook gebruiken voor Instagram-advertenties. Met deze advertenties kan je inhoud aan een breder publiek worden getoond. Je advertenties worden getoond aan klanten op basis van hun interesses, gedragingen, demografische gegevens, belangrijkste gedragingen, enz. Je zou foto-advertenties, video-advertenties, carrousel-advertenties, story-advertenties, enz. kunnen draaien.

3. Gebruik trefwoorden om te verschijnen in zoekopdrachten

Om de vindbaarheid te verbeteren, adviseert Instagram het gebruik van geschikte trefwoorden in postbijschriften. Dat komt door een verandering in de manier waarop zoekresultaten worden getoond. Voorheen bevatten de zoekresultaten alleen relevante accounts, hashtags en locaties. De pagina’s met trefwoorden die bedoeld zijn om te browsen worden nu opgenomen in de zoekresultaten.

4. Gebruik relevante hashtags voor je inhoud

Hashtags kunnen je inhoud introduceren bij een gloednieuw publiek. Gebruik branded hashtags (hashtags specifiek voor je merk) of hashtags die relevant zijn voor je doelgroep. Hoe relevanter gebruikers je hashtags vinden, hoe groter de kans dat ze je merk gaan volgen.

5. Steel volgers van je concurrenten

Je kunt volgers stelen van je concurrenten door met hen in gesprek te gaan. Als je bedenkt hoe gebruikers je concurrent al gevolgd hebben, vertegenwoordigen ze een hoogwaardig publiek dat de ambassadeurs van jouw merk zou kunnen worden. Ga in gesprek met klanten door ze te volgen, te liken en commentaar te geven op hun content. Hoe meer je je met hen bezighoudt, hoe groter de kans dat je je merk verder ontwikkelt.

6. Gebruik instagram tools

Tools stellen je in staat om je publiek op te bouwen en te betrekken. Ze kunnen helpen met het plannen van je berichten, je analytics en inzichten geven, en de juiste hashtags bepalen die je voor je berichten kunt gebruiken. Enkele populaire tools die je kunt gebruiken zijn Hootsuite, Later, Linktree, enz.

7. Ontwikkel je stijl

Creëer een visuele stijl waarmee je kunt opvallen voor je publiek. Hiermee kun je een unieke stijl voor je merk creëren die gebruikers direct kunnen herkennen. Deze stijl wordt een deel van je merkidentiteit, wat op zijn beurt de merkherinnering stimuleert.

8. Maak gebruik van je Bio

Een verwelkomende en boeiende bio is het eerste wat mensen zien als ze op je Instagram-pagina komen. In zekere zin is het een soort homepage van je merk. De bio geeft mensen een idee over wat je merk inhoudt. De bio moet ook een link bevatten naar je website of de nieuwste content voor een gemakkelijke toegankelijkheid. Je kunt ook relevante hashtags aan je bio toevoegen om de interesse van bezoekers verder te wekken. Met een goede bio kom je een heel eind.

9. Gebruik afbeeldingen en video’s van hoge kwaliteit

Afbeeldingen van de hoogste kwaliteit, die origineel en authentiek zijn, moeten worden gebruikt. Door hiervoor te zorgen kunnen de gebruikers een persoonlijke relatie met de beelden ontwikkelen. Video-inhoud moet leuk, beknopt en informatief zijn om ervoor te zorgen dat gebruikers hun interesse niet verliezen.

10. Plaats je inhoud op het juiste moment

Door dit te doen zorg je voor meer zichtbaarheid van je merk. Volgens onderzoek van sprout social was in het pre-COVID tijdperk de beste tijd om op Instagram te posten op maandag, dinsdag en vrijdag om 11 uur ’s ochtends en op dinsdag om 14 uur ’s middags.

11. Promoot je inhoud op andere sociale mediakanalen

Wat is het nut van je sociale media platform als je ze niet gebruikt? Je kunt je Instagram profiel promoten op andere sociale media platforms. Het promoten van je pagina op offline evenementen zoals printadvertenties en andere evenementen gaat heel ver.

12. Ontwerp een prachtig Instagram raster

Je raster is een kans om je vibe of merk te presenteren aan iemand die je voor het eerst volgt of je profiel bezoekt om je spullen te bekijken. Het raster creëert de eerste indruk voor bezoekers en geeft je in vogelvlucht een kijkje in de postinggeschiedenis van een gebruiker.

13. Gebruik Geotags voor lokale vindbaarheid

Door je locatie op je inhoud of verhalen te taggen, kunnen mensen die op die locatie zoeken je inhoud tegenkomen. Het kan helpen je bedrijf lokaal te promoten, bij het relevante publiek. Je kunt ook je berichten en verhalen bijdragen die betrekking hebben op die locatie.

14. Gebruik Instagram Stories

Met Instagram stories kun je je volgers vergroten en je gebruikersbestand laten groeien. Het kan de authenticiteit van je merk vergroten. Het kan ook de interactiviteit verhogen en je gebruikers een kijkje achter de schermen van je merk geven. Je kunt je blogs onderschrijven, je berichten, relevante industrie plaatsen, enzovoort.

15. Vraag om volgers

Mensen genieten misschien van je inhoud, maar volgen je merk nog niet per se. Wat ze nodig hebben is een klein duwtje in de rug. Dat kan door gebruikers te vragen je te volgen. Die kun je ook verwerken in je bijschriften en in het commentaargedeelte en zo mensen aansporen om je merk te volgen en zich ermee bezig te houden.

16. Blijf op de hoogte van de laatste trends

Je kunt de betrokkenheid en zichtbaarheid vergroten door op de hoogte te blijven van populaire trends. Stem je inhoud en hashtags af op de relevante trends. Zorg er wel voor dat je inhoud op een zinvolle manier wordt gepresenteerd en iets is waarin je publiek geïnteresseerd zou kunnen zijn.

17. Blijf consistent met berichten

Zorg ervoor dat je berichten een consistent schema volgen, en een thema volgen. Je kunt je berichten inplannen om een boeiend thema te creëren en gebruikers een verhaal te vertellen dat je wilt vertellen. Het plannen van berichten zorgt er ook voor dat je van tevoren inhoud kunt bedenken, in plaats van het te overrompelen.

18. Betaal voor gesponsorde berichten en productrecensies

Ten eerste is het van vitaal belang om influencers te vinden die binnen jouw branche actief zijn. Door hen reclame te laten maken voor jouw inhoud zal deze aan een breder publiek worden blootgesteld. Influencers die meer dan 20.000 volgers hebben, en hun e-mailadressen in hun bio hebben staan, kunnen geïnteresseerd zijn in een samenwerking met jouw merk. Voor unieke producten zou je influencers een exemplaar van het product kunnen sturen om te reviewen en te posten.

19. Maak visueel aantrekkelijke advertenties

Je advertenties op Instagram kunnen alleen succesvol zijn als ze de aandacht van de gebruiker kunnen trekken. Enkele zaken waar je je op kunt richten zijn:

Afbeeldingen gebruiken die natuurlijk en eigen zijn aan het platform.

Het verminderen van de hoeveelheid tekst in advertenties.

Ervoor zorgen dat je bijschriften relevant zijn voor de afbeelding en je publiek.

Het gebruik van hashtags om je inhoud aan een groter publiek te tonen.

20. Houd je Instagramvolgers bij

Zorg ervoor dat je je groei (of het gebrek daaraan) bijhoudt. Data-analyses van Instagram geven je inzicht in waar je tekortkomingen zitten, en waar er ruimte is om te verbeteren. Je kunt ook je merk laten groeien, door vast te stellen wat werkt in de succesvolle posts.

21. Voer wedstrijden en weggeefacties uit

Door wedstrijden en weggeefacties te houden kun je een groter aantal mensen naar de pagina van je merk trekken. Enkele dingen die je kunt doen zijn: gebruikers vragen om te liken, te delen, commentaar te geven, een specifieke hashtag te gebruiken, een vriend te taggen, enzovoort.

Krijg meer Instagramvolgers in 15 stappen

Er is een methode om je publiek een boeiende, premium en onderscheidende ervaring te geven, ongeacht waar je bent in het proces om je Instagramvolgers te vergroten. Hier zijn enkele stappen die je kunt nemen om je bereik te vergroten en nieuwe volgers te krijgen.

Stap 1: Bepaal wat het algemene doel van je Instagram-account is.

Stap 2: Ontwikkel een goed doordachte Instagram content marketing strategie.

Stap 3: Maak je profiel aan voor een zo groot mogelijke betrokkenheid.

Stap 4: Deel foto’s die de aandacht van mensen trekken.

Stap 5: Neem lange bijschriften voor je foto’s op in je bericht.

Stap 6: Gebruik relevante hashtags om nieuwe gebruikers aan te trekken.

Stap 7: Plan je verhalen en plaatsingsschema.

Stap 8: Zoek en volg je doelgroep.

Stap 9: Volg elk uur 50 gebruikers.

Stap 10: Word een actief gemeenschapslid.

Stap 11: Werk samen met relevante gebruikers en doe aan cross-promotie.

Stap 12: Voer uitdagingen en wedstrijden uit.

Stap 13: Voer Instagram advertenties uit.

Stap 14: Koppel je Instagram-account aan je offline klanten.

Stap 15: Blijf je prestaties verbeteren door bij te houden wat werkt.