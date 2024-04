Tips om meer Verantwoordelijkheid te nemen op Werk

1. Praat met je manager

Als je het gevoel hebt dat het tijd is om meer verantwoordelijkheden op je werk te nemen, vraag je manager dan om een gesprek om de zaak te bespreken. Bereid voor het gesprek een paar gespreksonderwerpen voor. Bedenk hoe je kunt bewijzen dat je klaar bent voor meer werk. Je kunt bijvoorbeeld de vooruitgang delen die je hebt geboekt sinds je met je functie bent begonnen. Als je dit gesprek met je manager voert, plan dan welke verantwoordelijkheden je op je hoopt te nemen. Dit laat je manager zien dat je serieus bent over deze kans en kan je kansen vergroten om het werk te doen dat je graag wilt doen.

2. Wees de eerste vrijwilliger met BHV

Wanneer je werkgever op zoek is naar een vrijwilliger, overweeg dan om je aan te melden. Dit is jouw kans om jezelf te pushen en nieuwe dingen uit te proberen. Vrijwilligerswerk laat je werkgever ook zien dat je een teamspeler bent. Bedrijfshulpverlening (BHV) is een essentieel onderdeel van de veiligheid binnen een organisatie. BHV’ers zijn medewerkers die zijn opgeleid middels een BHV cursus om in noodsituaties adequaat te handelen en eerste hulp te verlenen. Het hebben van BHV’ers in een bedrijf biedt tal van voordelen, zowel voor de organisatie als voor de BHV’ers zelf.

Als BHV’er draag je extra verantwoordelijkheid op het werk omdat je getraind bent om in noodsituaties op te treden. Dit betekent dat je in staat bent om snel en effectief te handelen bij brand, ongevallen of andere calamiteiten. Door deze verantwoordelijkheid op je te nemen, draag je bij aan een veilige werkomgeving voor jezelf, je collega’s en eventuele bezoekers van het bedrijf.

Het zijn van een bedrijfshulpverlener biedt ook persoonlijke voordelen. Ten eerste vergroot het je kennis en vaardigheden op het gebied van veiligheid en eerste hulp. Daarnaast geeft het zijn van een BHV’er een gevoel van voldoening, omdat je weet dat je in staat bent om anderen te helpen in noodsituaties. Bovendien kan het zijn van een BHV’er je carrièremogelijkheden vergroten. Werkgevers waarderen medewerkers die bereid zijn om extra verantwoordelijkheid op zich te nemen en zich inzetten voor de veiligheid van de organisatie.

3. Word goed in je werk

Voordat je aanbiedt om meer verantwoordelijkheden op je te nemen, moet je je richten op het worden van een expert in je huidige functie. Richt je op het ontwikkelen van de vaardigheden die je nodig hebt om uit te blinken in je huidige beroep. Zorg ervoor dat je je volledig zelfverzekerd voelt in je huidige rol en verantwoordelijkheden. Na verloop van tijd zul je er klaar voor zijn om geavanceerder werk aan te nemen. Richt je nu op het bouwen van een sterke basis voor jezelf.

4. Begin met kleinere taken

Voordat je grote verantwoordelijkheden op je neemt, kun je jezelf op je gemak stellen met geavanceerder werk door kleinere taken uit te proberen. Leer eerst hoe je dit werk moet doen en werk je op naar complexere verantwoordelijkheden. Klein beginnen kan je ook helpen ervoor te zorgen dat je genoeg tijd in je agenda hebt om nieuw werk te blijven toevoegen. Het helpt je ook om te begrijpen wat je fysiek en mentaal aankunt op een werkdag.

5. Bied aan om een project te leiden

Als je het gevoel hebt dat je de capaciteiten hebt om een project te leiden, breng dit dan onder de aandacht van je manager. Laat ze weten dat je het gevoel hebt dat je de juiste ervaring en vaardigheden hebt om goed werk te leveren. Als je eindelijk de kans krijgt om een project te leiden, zorg er dan voor dat je je uiterste best doet. Dit is je kans om te bewijzen waartoe je in de toekomst in staat bent.

6. Ga in gesprek met collega’s die het druk hebben

Als je op zoek bent naar extra taken, kijk dan hoe je drukste collega’s het doen. Kijk of er iets is dat je van hun takenlijst kunt halen. Behalve dat je jezelf helpt om meer verantwoordelijkheden te krijgen, kunnen je collega’s je hulp ook waarderen. Het nieuws van je extra inspanningen kan zelfs je manager bereiken, wat een goede indruk geeft van jezelf.