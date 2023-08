Meer dan P5 tijdens F1-race Zandvoort zat er niet in

Het hele weekend was voor het team van Ferrari loodzwaar. Vanaf de eerste training lukte het de coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc nauwelijks om de wagens met een snelle ronde over het circuit te krijgen. Voor Sainz zat er tijdens de race uiteindelijk niets meer in dan een vijfde positie, maar daar is de Madrileen meer dan tevreden mee. “Het leek er op een gegeven moment misschien op dat ik voor het podium kon gaan, maar de realiteit is dat op het moment dat de race rustiger werd onze pace nergens was”, vertelt Sainz na afloop op de vraag van Motorsport.com of plek vijf het maximale was. “We hebben de race goed uitgevoerd, want we vochten met mensen die een andere pace en andere race hadden. Zij waren veel sneller dan wij. We moeten daarom heel blij en trots zijn met een goed uitgevoerde P5, maar we zijn zeker niet tevreden met hoe de auto dit weekend voelde.”

Op het gebied van snelheid voelde de Spanjaard dat zijn Ferrari lang niet de…