Meer dan duizend laadpalen geplaatst in Den Haag

De gemeente Den Haag heeft laten weten grootse plannen te hebben betreft elektrisch rijden voor de komende jaren. Zo willen zij in 2030 ruim 13.000 laadpunten plaatsen voor elektrische auto’s. Het klinkt goed, een verdubbeld aantal aan laadpunten. Toch zitten er risico’s aan dit plan verbonden waar rekening mee moet worden gehouden.

HTM inzetten voor stroom

Een verdubbeling van het aantal laadpalen per jaar brengt enige problemen met zich mee. Volgens de duurzaamheidswethouder is er een grote kans dat er in 2030 niet genoeg stroom meer gaat zijn om de plannen door te voeren. De oplossing voor dit probleem? Het openbaar vervoerbedrijf van de Haagse regio, HTM, wordt mogelijk ingezet voor de elektriciteit van de laadpalen. Het is een experiment waarmee de gemeente wil kijken of het netwerk de infrastructuur van elektrische auto’s zou kunnen voorzien. Wanneer dit succesvol is, dan zou het aantal laadpalen probleemloos kunnen worden opgeschaald.

Overbelasting…