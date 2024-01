Medion E15443 laptop met Intel Core Ultra gaat maar 799 euro kosten

De Medion E15443 is een flinke laptop, maar wel een met een bescheiden prijs en een hele moderne processor aan boord.

Niet alle Intel Core Ultra laptops worden peperduur. Zo moet de Medion E15443 met Core Ultra 5 processor straks voor 799 euro van eigenaar verwisselen.

De nieuwe topmodellen mobiele processor van Intel, codenaam Meteor Lake en inmiddels bekend als Core Ultra, belanden overwegend in luxere en dus duurdere laptops. Toch komen er ook betaalbare exemplaren naar de markt. Zoals de Medion E15443, die voor net iets minder dan 800 euro in de winkels moet belanden. Uiteraard krijg je daarvoor niet de meest extreme specificaties, maar toch oogt het op basis van de eigenschappen als een heel nette laptop.

Medion E15443 (MD62621): nette uitrusting

Medion is met name bekend als ‘huismerk’ van MediaMarkt en van scherpe aanbiedingen in de supermarkt, maar dat wil niet zeggen dat het bedrijf niet bij de tijd is. De Medion E15443 is gebaseerd op…