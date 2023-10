Mediahuis geïnteresseerd in overname Britse krant

Leestijd: < 1 minuut

Uitgeverij Mediahuis, bekend van kranten als De Telegraaf en NRC, toont interesse in de overname van de Britse krant The Daily Telegraph, aldus persbureau Reuters op basis van bronnen dicht bij het dossier. Het Belgische concern zou zich scharen onder meerdere partijen die vermoedelijk ook de krant willen verwerven.

De interesse strekt zich niet alleen uit tot The Daily Telegraph, maar ook tot zusterkrant The Sunday Telegraph en het magazine The Spectator, die eerder deze maand te koop werden aangeboden. De verwachte opbrengst van deze titels ligt tussen de 480 miljoen en 600 miljoen pond, wat neerkomt op bijna 690 miljoen euro.

Verkoop door Lloyds Banking Group

De verkoop van deze titels komt nadat Lloyds Banking Group eerder dit jaar de controle overnam, te midden van een langdurig geschil met de voormalige eigenaren, de Barclay familie, over meer dan 1 miljard pond aan schulden. Lloyds is nu van plan om deze titels van de hand te…