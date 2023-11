MDX | Belgisch aandeel klaar voor koersommekeer

MDxHealth zag de omzet in het derde kwartaal ten opzichte van een jaar eerder met 73% toenemen tot $19,3 mln. Dat was ruim 7% beter dan verwacht. De sterke groei is in de eerste plaats toe te schrijven aan de in augustus 2022 overgenomen Genomic Prostate Score- of GPS-test van Exact Sciences, een genomische test die bij een vastgestelde prostaatkanker de mate inschat waarin de tumor zich agressief zal ontwikkelen. GPS leverde een kwartaalomzet aan van $8,1 mln en na negen maanden $22,1 mln. De cijfers zonder rekening te houden met de GPS-test verbeterden ook stevig. Na negen maanden stijgt de groepsomzet met 101% tot $50,8 mln, waarvan +38% tot $28,7 mln zonder de test.



