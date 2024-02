Het is niet te geloven, maar het is echt waar: influencer Mdemma heeft haar eigen woning gekocht in Spanje.

De pas 22-jarige Mdemma verdiende al een godsvermogen met haar exclusieve content.

We verwachten dat ze maandelijks zo’n 300.000 euro verdienen met het maken van exclusieve content.

Daarmee zal ze de persoon zijn die het meeste verdient van alle Nederlanders die exclusieve content maken.

© Instagram @mdemma

Dit deelt Mdemma op haar TikTok-account

Op het TikTok-account van Mdemma deelt de influencer dat ze een huis heeft gekocht in Spanje.

Ze heeft een luxe appartement gekocht in Spanje, nabij het strand.

De TikTok heeft ruim 184 reacties.

Veel mensen vragen zich af of Mdemma het geld heeft gekocht met haar verdiensten van exclusieve content.

Dat klopt inderdaad. Inmiddels heeft Mdemma een miljoenen vermogen opgebouwd.

© TikTok @@mdemma.xo

Ze gaat met het privé vliegtuig naar Spanje

Mdemma ging met haar…

Lees verder bij sterrenoptv.nl