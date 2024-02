Mdemma geeft duidelijkheid ‘’Dit is de echte reden dat Jade en Gio uit elkaar zijn’’

Mdemma vertelt in een TikTok-filmpje waarom Gio Latooy en Jade Anna uit elkaar gingen.

Het is inmiddels al een tijd geleden dat het stel een relatie had.

© Instagram @alex_vandun

Trio met Alex en Gio

In een TikTok-video vertelt Mdemma dat ze inderdaad Gio en Alex is tegengekomen tijdens het uitgaan in Rotterdam.

Het klopt ook dat Mdemma en haar vriendin met Gio Latooy mee gegaan zijn naar haar huis.

Echter, ontkent ze dat ze een trio heeft gehad.

Ook Alex heeft geen geslachtsgemeenschap gehad volgens Mdemma.

Of dit helemaal waar is, betwijfelen.

© Instagram @gio

Mdemma en Gio zijn weer gelukkig in de liefde

Mdemma en Gio zijn beiden weer gelukkig in de liefde.

Op dit moment heeft Gio Latooy een relatie met de bloedmooie, Lynn Hermanussen.

Mdemma, heeft een relatie met de bekende TikTokker, Glen Fontein.

