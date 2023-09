McLaren kritisch over clash tussen Norris en Piastri in F1 Monza

Lando Norris en Oscar Piastri reden lange tijd achter elkaar in de Grand Prix van Italiƫ toen Norris als eerste van de McLaren-coureurs naar binnen dook voor een pitstop. Een ronde later volgde de pitstop van Piastri, maar bij het uitrijden van de pitstraat werd het spannender dan gedacht. Piastri en Norris kwamen zij aan zij te rijden in bocht 1 en er was zelfs even licht contact tussen de twee coureurs. Ze konden hun weg ongeschonden vervolgen, al kwam het incident wel onder het vergrootglas van de stewards te liggen. Zij lieten het onbestraft en daarmee leek de zaak afgedaan, maar teambaas Andrea Stella heeft zich kritisch uitgelaten over de onbedoelde clash tussen de teamgenoten.

Stella is stellig van mening dat het contact ‘onaanvaardbaar’ is. “Er zou nooit contact moeten zijn tussen twee McLaren-auto’s”, maakt de Italiaan zijn onvrede duidelijk. “Er was contact en dat past niet bij de manier waarop wij bij McLaren racen. Het is belangrijk om…