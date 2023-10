McKesson | Medicijngroothandel rijgt koersrecords aaneen

Ruim anderhalf jaar geleden behandelden wij in onze podcast enkele aandelen die tegen de trend in nieuwe records aantikten. Een daarvan was de medicijngroothandel McKesson. De S&P500-index daalde in de eerste tien weken van 2022 met 12%, maar het Amerikaanse McKesson bereikte ondanks dat negatieve beursklimaat een nieuwe ‘all-time high’. Sinds maart 2022 is de koers van het aandeel met nog eens 62% opgelopen, waarmee eind vorige week de zoveelste nieuwe recordstand werd behaald. De S&P500 is over diezelfde periode met nog geen 3% gestegen.



McKesson is actief in een interessante markt waarin het ook nog eens een sterke positie heeft. Het bedrijf koopt medicijnen in bij farmaceuten en biotechbedrijven en verkoopt deze door…