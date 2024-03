Mbappé moet genoegen nemen met rol als invaller bij flets PSG – Voetbal International

Paris Saint-Germain is tegen Stade Reims niet verder gekomen dan een gelijkspel. Het is de derde keer op een rij dat de Parijzenaren gelijkspelen in de Ligue 1.

Gonçalo Ramos zorgde daarna voor het nodige gevaar voor de goal van Reims. De Portugese spits kwam al dichtbij met een hakbal, vanuit de daaropvolgende corner maakte hij de 1-1. Reims-verdediger Yunis Abdelhamid raakte de bal nog aan, dus officieel kwam het doelpunt niet op naam van Ramos. Dat was enkele minuten later wel het geval, toen hij de tweede treffer van PSG tegen de touwen schoot. In zo’n drie minuten had PSG de achterstand razendsnel weten weg…