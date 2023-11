Mbappé komt terug op kritiek van Luis Enrique en prijst Zaïre-Emery – Voetbal International

Kylian Mbappé vindt het niet erg dat Luis Enrique hem onlangs op scherp zette bij Paris Saint-Germain. De trainer van de Franse topclub was kritisch op zijn sterspeler, ondanks een hattrick die Mbappé had gemaakt tegen Stade Reims.

‘Ik ben vandaag niet blij met Kylian Mbappé’, vertelde Enrique na afloop van het duel aan Prime Video Sport. ‘Over zijn doelpunten heb ik niets te zeggen. Maar hij kan het team ook helpen op een andere manier. Kylian is een van de beste spelers ter wereld. Maar we hebben méér nodig. We willen dat hij méér doet.’