Maxime Meilands smaadzaak wordt uitgesteld

Het kort geding van een man die door Maxime Meiland wordt beschuldigd van verkrachting is verplaatst. De rechtbank Den Haag zal de zaak op 16 februari achter gesloten deuren behandelen. Aanvankelijk zou dat al op 19 januari gebeuren. Op verzoek van de partijen is de datum uitgesteld, laat een woordvoerder van de rechtbank weten.

Aangifte tegen Maxim Meiland

In december deed de man, bijgestaan door advocaat Peter Schouten, aangifte tegen de realityster. De man verwijt Meiland dat zij hem valselijk van verkrachting heeft beschuldigd. De realityster schreef in haar biografie onder meer over de man die haar zou hebben verkracht. Meiland wordt in de zaak bijgestaan door slachtofferadvocaat Sébas Diekstra.

De advocaten van beide partijen laten weten niet op het bericht van de rechtbank te willen reageren.

