Maxime Meiland zet haar droomvilla na acht maanden te koop. Zie foto’s

Na acht maanden is rupsje nooit genoeg de villa blijkbaar alweer helemaal zat..

In februari van dit jaar kocht Maxime Meiland samen met haar man Leroy Molkenboer deze droomvilla in Noordwijk voor 2.175.000 euro en liet er een hypotheek op vestigen van 2,2 miljoen euro.

Het was bekendeburen die recent nog wist te melden, dat Maxime dreigt haar villa te gaan verliezen en kijk: ze heeft de villa nu te koop gezet. De vraagprijs wordt deze week nog bekendgemaakt.

Indeling villa Maxime Meiland

De toekomstige koper krijgt voor zijn miljoenen euro’s een villa met een woonoppervlakte van 327 vierkante meter. Het totaal aantal kamers bedraagt negen, waaronder zes slaap- en drie badkamers, verdeeldĀ over drie woonlagen.

Verwarmd zwembad Maxime Meiland

De keuken is uiteraard zeer luxe en voorzien van alle denkbare inbouwapparatuur. Er kunnen twee auto;s worden geparkeerd in de dubbele garage. Buiten dit alles kun je iedere dag een duik nemen in het verwarmde…