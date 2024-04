Alles Over Maxime Meiland (Leeftijd, Boek, Huis, Vermogen)

Maxime Meiland (28) werd in 2019 bekend vanwege haar verschijning het tv-programma Chateau Meiland. Hierin was te zien hoe ze samen met haar vader, Martien (62), en moeder, Erica (60), een kasteel in Frankrijk omtoverden tot een B&B. Kijkers waren zeer gecharmeerd van dit bonte gezelschap en sindsdien is de familie Meiland niet meer van de buis te slaan. Wil je weten hoe het nu met Maxime Meiland gaat, lees dan snel verder

Volledige naam: Maxime Meiland

Leeftijd Maxime Meiland: 28

Bekend van: Tv-programma Chateau Meiland

Partner van Maxime Meiland: Leroy Molkenboer

Kinderen: Claire (6) en Vivé (2)

Wie is Maxime Meiland?

Maxime Meiland werd op 25 november 1995 geboren in het Zuid-Hollandse Sassenheim. Ze is de dochter van Martien Meiland en Erica Renkema. Ze heeft ook een zus, Montana Meiland. Maxime Meiland had geen prettige jeugd.

Dat had onder andere te maken met het feit dat haar vader uit de kast kwam en het gezin tijdelijk verliet. Ze nam dit haar vader niet kwalijk, maar ze vond het wel moeilijk om te zien dat haar moeder zo verdrietig was toen Martien naar Amsterdam verhuisde. Jaren later zijn de twee overigens weer opnieuw getrouwd omdat ze toch niet zonder elkaar kunnen.

Ook op school ging het niet zo best. Ze kreeg te maken met een naaktfilmpje van haar dat verspreid werd onder de leerlingen. Daar kwam nog bij dat ze op haar vijftiende verkracht werd. Maxime Meiland schrijft hierover in haar biografie. Ze durfde dit in eerste instantie aan niemand te vertellen. Dit zorgde ervoor dat ze thuis onhandelbaar werd en depressieve gedachtes kreeg. Met hulp van haar moeder en een psycholoog kwam ze er uiteindelijk weer bovenop.

Televisiedebuut in Ik vertrek

De familie Meiland werd bekend dankzij het tv-programma Chateau Meiland, maar ze waren al veel eerder op televisie te zien. In 2007 deden de Meilandjes mee aan het tv-programma Ik vertrek. Dit is een programma waarin mensen gevolgd worden die besloten hebben om in het buitenland te gaan wonen.

Dit levert vaak veel verwarring, frustraties, maar ook mooie momenten op. De familie Meiland besloot naar Frankrijk te vertrekken om daar een bed and breakfast te openen. Na twee jaar besloten ze echter weer naar Nederland te vertrekken.

10 jaar Ik vertrek

De familie kwam opnieuw onder de aandacht toen in 2015 een jubileum aflevering van Ik vertrek werd uitgezonden. In het programma met de titel 10 jaar Ik vertrek blikten bekende Nederlanders terug op de leukste momenten uit 10 jaar Ik vertrek. Het zal je niet verbazen dat ook de familie Meiland voorbij kwam. Dat was te danken aan Paul de Leeuw die de familie graag nog eens wilde zien.

Chateau Meiland

In 2019 werd de familie op hun nieuwe avontuur gevolgd. SBS6 maakte het programma Chateau Meiland nadat Erica en Martien bij John de Mol aanklopten. Martien, Erica, Montana en Maxime Meiland vertrekken weer naar Frankrijk om een kasteel, Chateau Marillaux, om te bouwen tot bed and breakfast. Het programma was direct een succes. Dat had onder andere te maken met de onhandigheid en hysterie van Martien en Maxime in combinatie met de nuchtere kijk van Erica.

In de afleveringen zien we dat het helemaal nog niet zo makkelijk is om een kasteel op te knappen. Daar komt bij dat het gezien het liefst om 12 uur met een wijntje op het terras gaat zitten. Het zogenaamde “wijnen, wijnen, wijnen” is ondertussen bij heel wat Nederlanders ingeburgerd.

Gouden Televizier-Ring voor Chateau Meiland

Chateau Meiland is tot de dag van vandaag razend populair onder de kijkers. Sommige afleveren trokken meer dan 1,5 miljoen kijkers. Het programma kreeg dan ook meerdere seizoenen waarin we niet alleen de renovatie zagen, maar ook het moment dat ze de B&B openen. Iets wat voor nog meer vermakelijke momenten zorgde.

Het programma kreeg zelfs een Gouden Televizier-Ring in 2019. Het programma wordt nog steeds uitgezonden. Momenteel als Chateau Meiland VIPS waarbij Martien, Erica, Montana en Maxime bekende Nederlanders ontvangen. Dit programma richt zich meer op het interviewen van mensen, iets waar het gezin ook zeer goed in blijkt te zijn.

Presentatrice in Petit Chateau

In 2021 presenteren Montana en Maxime Meiland het programma Petit Chateau. Dit is een programma waarin de zussen opnieuw samen gaan klussen. In het programma gaan de Montana en Maxime langs bij jonge gezinnen die de babykamer nog niet op orde hebben. Ze zorgen dat de kamer op tijd af is, zodat de pasgeboren baby’s een mooi plekje hebben om thuis te komen, hun eigen babychateau.

De Meilandjes in de bijstand

In 2022 gaat de familie Meiland een maand lang de bijstand in. In Chateau Bijstand zie je hoe de familie het ervanaf brengt met slechts een heel klein budget. In de eerste aflevering worden ze geconfronteerd met het feit dat er geen meubels staan in de woning die ze betrokken hebben. Zoals altijd kiest Erica voor de praktische aanpak terwijl Martien en Maxime zorgen voor chaos.

Het is goed dat Maxime geoefend heeft met het leven van weinig geld. Regelmatig doen geruchten de ronde dat ze op zwart zaad zit. En dat terwijl ze in Noordwijk in een woning van 2,2 miljoen euro wonen. Na aftrek van belasting blijven er van alle inkomsten van Chateau Meiland natuurlijk wat minder over, maar we kunnen ons niet voorstellen dat ze de eindjes aan elkaar moet knopen.

De vele andere tv-optredens van Maxime

Als je de tv aanzet is de kans groot dat je Maxime Meiland tegenkomt. Niet alleen is ze te zien in Chateau Meiland, ze verschijnt ook regelmatig in andere tv-programma’s. Zo deed ze ooit mee aan Ik hou van Holland en nam ze haar ouders in de maling in het programma Wie het laatst lacht.

Maxime had ook een bijzondere gastrol in het programma Vier handen op een buik. Dit is een programma waar bekende moeders de helpende hand uitsteken aan een zwangere vrouw die wel wat hulp kan gebruiken. Andere programma’s waar Maxime Meiland in te zien was zijn Marble Mania, Het Jachtseizoen en The Big Bang.

Kledinglijn Maxime Meiland

Naast Chateau Meiland doet Maxime nog veel meer dingen. Zo bracht ze in 2020 een eigen kledinglijn uit onder de naam Monciel. In Chateau Meiland laat ze zien dat ze druk bezig is met het uitzoeken van de kleding en vraagt hierbij ook advies van haar ouders. Deze kledinglijn was helaas niet zo succesvol omdat mensen er al snel achter kwamen dat de kleding voor een prikkie verkrijgbaar was op AliExpress.

Maxime brengt een kinderboek uit

Maxime Meiland besluit in 2020 om ook een uitstapje te maken naar de boekenwereld. Ze schrijft samen met Rick Wake een Sinterklaasboek met de titel Sint en de verdwaalde pakjesboot. Het bleef echter niet bij een kinderboek, later kwam Maxime ook met een biografie net als haar moeder en vader.

Maxime – misbruikt, ontspoord en nu!

Het boek Maxime – misbruikt, ontspoord en nu! gelukkig! werd in 2023 uitgebracht en was direct een van de best verkochte boeken van dat moment in Nederland. Een belangrijk onderdeel van de biografie is haar verkrachting die plaatsvond in 2010. De man die hiervoor verantwoordelijk was spande een kort geding aan tegen de uitgever.

Hij eiste een schadevergoeding voor smaad, volgens hem was de seks vrijwillig. Maxime Meiland besloot daarop om alsnog aangifte van verkrachting te doen. Maxima werd in de smaad zaak in het gelijk gesteld.

Het liefdesleven van Maxime Meiland