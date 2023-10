Maxime Meiland uit ongezouten mening over bekend gezicht: “Ontspoord”

Deze week wordt Maxime Meiland geïnterviewd in Weekend. Daarbij neemt ze geen blad voor de mond.

Na haar breuk met Peter Gillis heeft Nicol Kremers gekozen voor een carrière op OnlyFans. Daar denkt Maxime Meiland zo het hare van.

Ze vermoedt dat Nicol met OnlyFans is begonnen omdat ze de bekendheid niet aankan. “Ze is in mijn ogen wel een beetje ontspoord”, zegt ze. “Dat vind ik alleen maar treurig.”

Ze zegt er ook bij dat ze van het begin al niets snapte van Nicols relatie met Peter. “Ze had moeten zorgen dat ze zelf haar boontjes kon doppen. Die hele relatie was al raar”, klinkt het.