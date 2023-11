Maxime Meiland showt het resultaat van haar cosmetische ingreep (before and after)

Maxime Meiland liet onlangs weten ‘haar vriend helemaal zat‘ te zijn. Daarmee refereerde ze naar de kwab onder haar kin. Deze heeft ze vorige week laten wegzuigen door een vakkundig arts en de resultaten mogen er zeker weten.

Fillers

Maxime Meiland is een groot voorstander van ‘wat je niet hebt, kun je kopen.’ Zo liet ze eerder fillers in haar kin spuiten. “Ik vind het mooi als iemand een recht profiel heeft, maar mijn kin staat iets naar achteren,” vertelde ze hierover. “Kom ik aan en wordt mijn gezicht wat boller, dan valt dat nog meer op. Ik hoorde iedereen over fillers en dacht: waarom ook niet?” Ze besloot ongeveer drie keer fillers in zowel haar kin als kaak te laten spuiten.

Neuscorrectie

Op haar negentiende heeft ze ook een neuscorrectie laten doen. “Met die neus zat ik heel erg in mijn maag”, vertelde ze. “Ik was er in gedachten constant mee bezig. Als je zo ongelukkig van iets wordt, dan moet je op een gegeven moment tegen jezelf zeggen:…