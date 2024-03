Maxime Meiland reageert eindelijk op geruchten over scheiding

Caroline van Eeden, de afgewimpelde huisvriendin van de Meilandjes, deed eerder deze week een grote onthulling. Zo stelt zij dat het 100% zeker is dat het huwelijk van Maxime op de klippen loopt. Haar vent, Leroy Molkenboer, zou het namelijk niet meer kunnen uithouden met de realityster. Maxime heeft nog niet van zich laten horen, maar laat nu middels een opvallende Instagrampost weten hoe de zaken ervoor staan.

Spaghettikus

Het beeldbuisblondje plaatst een foto op Instagram van haar en haar man Leroy. En wát voor eentje! Het stel is verwikkeld in een soort Lady en de Vagebond-tafereel, waarbij ze met zijn tweeën één spaghettisliert delen. “Happy Valentine,” titel Meiland het kleffe kiekje. Hiermee wil de meid duidelijk laten blijken dat er geen vuiltje aan de lucht is in hun huwelijk.

‘Maxime liegt’

Toch kunnen we Maxime niet vertrouwen, aldus Caroline. Zij weet dat Maxime het publiek probeert te foppen door de…