Maxime Meiland laat volgers schrikken na wéér een enorme metamorfose

Maxime Meiland heeft onlangs een nieuwe bril gekocht en die laat mensen toch wel flink in dubio zitten over haar look.

Blonde infuencer Maxime Meiland doet flinke ingrepen

De nieuwe bril van Maxime Meiland is natuurlijk niet het enige wat de blondine heeft alten aanpassen aan zichzelf. Ze heeft namelijk cosmetisch haar onderkin laten weghalen. Maxime voelde zich nogal onzeker over dat stukje huid en dus besloot ze om dat dan maar te laten weghalen. En het resultaat is op zich niet lelijk. Natuurlijk is het voor haar volgers even enorm wennen aan de nieuwe look van Maxime. En dat maakt de blondine ook niet makkelijker voor haar fans met de komst van haar nieuwe bril. De meningen over het nieuwe accessoir zijn nogal verdeeld als je de opmerkingen zo ziet. En dat is toch wel een beetje bijzonder. Normaal vindt iedereen in de comments de look van Maxime standaard geweldig. Bekijk in ieder geval hier haar nieuwste foto en oordeel vooral zelf wat je vindt van haar nieuwe look!

