Maxime Meiland laat kinderen barsten

Dit had waarschijnlijk niemand verwacht van Maxime Meiland, die zich een jaar geleden inzette voor Stichting Babyspullen in het programma Chateau Bijstand. Ondanks de afspraak dat ze zich zou blijven inzetten voor de stichting, is daar bijzonder weinig van terechtgekomen.

Baby’s weer de dupe

In het programma Chateau Bijstand zette de familie Meiland zich vorig jaar een maand lang in voor verschillende goede doelen, waaronder Stichting Babyspullen uit Heerhugowaard. Deze stichting heeft als doel de gevolgen van armoede voor jonge kinderen en baby’s te verminderen. Er werd afgesproken dat Maxime Meiland zich als ambassadeur aan de stichting zou verbinden en zich ook buiten het zicht van de camera’s zou inzetten. Volgens Mary Kearney, algemeen directeur van Stichting Babyspullen, is er geen verdere invulling en opvolging aan deze afspraak gegeven.

Container

Bij de villa van Maxime in Noordwijk werd een speciale kledinginzamelcontainer geplaatst…