Maxime Meiland kan niet geloven wat ze te lezen krijgt over zichzelf: “Heel shocking”

Maxime Meiland zien we in Vlaanderen en Nederland al een paar jaar in ‘Chateau Meiland’. Voor de realityster is er op korte tijd veel veranderd.

Toen we Maxime Meiland leerden kennen in ‘Chateau Meiland‘ was ze al mama van Claire. Intussen is ze ook mama van Vivé en getrouwd met Leroy Molkenboer. De familie wordt ook alsmaar bekender. Die bekendheid zorgt ervoor dat de Meilandjes vaak in bladen en (online) kranten staan. Soms met titels die de Meilandjes doen schrikken. “Ik ben meer antidepressiva aan het slikken door de geboorte van Vivé”, klonk het onlangs nog. “Ik vond dat ook weer heel shocking”, geeft Maxime toe bij HLN Showbits. “Dat heeft natuurlijk niks met Vivé te maken”, benadrukt Maxime. “Dat is gewoon de drukte die erbij komt kijken als je dus een tweede kind hebt.” “De dokter zei ook tegen mij: ‘Max, jij bent echt niet de enige. Er zijn zoveel jonge ouders die dat ook voelen.’ Het is nou eenmaal een soort piek in je leven. En dat gaat ook wel weer…

