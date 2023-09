Maxime Meiland genoodzaakt tot drastische beslissing na verschijnen boek

Eerder dit jaar bracht Maxime Meiland haar boek ‘Maxime – Misbruikt, ontspoord, en nu… gelukkig!’ uit. Daarin is ze bijzonder openhartig over enkele zwarte periodes in haar leven.

Op haar levensverhaal heeft Maxime Meiland massaal veel positieve reacties gekregen, maar ook een heleboel negatieve. Dat had ze niet zien aankomen, bekent ze in de podcast ‘Maandag klaagdag’.

Ze is wel wat kritiek gewend, maar toch raakten de commentaren dit keer een gevoelige snaar. “Normaal als er over mij wordt gezeikt, bijvoorbeeld door kijkers van ‘Chateau Meiland‘, gaat het het ene oor in en het andere uit. Maar met dat boek is het zo persoonlijk… Als iemand beweert dat ik alles bij elkaar lieg, alleen maar voor de centen, is dat niet leuk, hoor.”

Het maakte haar zo verdrietig en boos dat ze besloot om naar de psycholoog te gaan. “Ik heb toen een sessie gedaan om toch even te ontluchten”, vertelt ze.

Het is niet de eerste keer dat ze in therapie gaat. “Dat heeft me in m’n…