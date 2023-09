Maxime Meiland dreigt haar miljoenen villa te verliezen. Zie foto’s

En dat lijkt met de dag dichterbij te komen…

Maxime Meiland dreigt haar villa te verliezen. Deze kocht ze voor 2.175.000 euro en liet er een hypotheek op vestigen van 2,2 miljoen. En dat terwijl ze kort daarvoor net haar nieuwe woning had betrokken, die ze voor 1,2 miljoen euro had gekocht.

De miljoenenvilla was in korte tijd al haar derde huis in Noordwijk. Niet voor niets kreeg ze dan ook de bijnaam “rupsje nooit genoeg”. Maar er hangen toch donkere wolken boven haar hoofd, die er zomaar voor kunnen zorgen dat ze haar droomvilla gaat verliezen. Wat is er aan de hand?

Haar vader loopt al langer met het plan rond om te stoppen met de docu soap en dat is slecht nieuws voor dochter Maxime. Juist door de inkomsten van dit programma kan zij zich de dure villa veroorloven. Vallen deze inkomsten, dan kan de villa in de verkoop.

Ook is er opnieuw twijfel ontstaan over het doorgaan van de Meilandjes, nu recent naar buiten is gekomen, dat hun…