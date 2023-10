Maxime Meiland bespot na schokkende metamorfose: ‘Van je oma geleend?’ (Video)

Maxime Meiland komt wel vaker in opspraak, maar met dit onthullende filmpje brengt ze half het internet in rep en roer!

Verhuisdrift is niets nieuws voor Maxime Meiland. De televisiepersoonlijkheid kennen we natuurlijk van de verbouwprogramma’s, dus het is ook geen wonder dat Maxime zelf geniet van een nieuwe stapel stenen. Toch maakt ze het de laatste tijd wel heel wild. Vandaar dat haar fans ook in oproer zijn na dit onthullende filmpje. Al komt dat geeneens door de bekendmaking wéér te verhuizen! Nee, deze bizarre outfit steelt moeiteloos alle aandacht.

Outfit Maxime Meiland heeft Instagram in rep en roer

Al is de gewaagde kledingkeuze van Maxime Meiland ook moeilijk te missen. Het aanstootgevende artikel kijkt je, letterlijk, recht in je gezicht aan. Al snappen wij enerzijds wel dat Maxime voor een aandachtstrekkende outfit gegaan is. In het onthullende filmpje maakt ze namelijk bekend wéér te gaan verhuizen. En daar zijn haar fans niet zo van te spreken. Vandaar ook…