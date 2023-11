Maxim Froger neemt dit risico met koop van deze villa in Blaricum. Zie foto’s

En moet zeker niet worden onderschat….

Maxim Froger, zoon van Rene en Natschaja Froger, heeft zonder financiele steun van zijn ouders deze prachtige villa, onderdeeL; van een dubbele villa, in het Gooise Blaicum gekocht voor de prijs van 850.000 euro.

KORTING DIE MAXIM FROGER HEEFT BEDONGEN

Daarmee heeft Maxim een korting weten te bedingen van 45.000 euro. De vraagprijs lag namelijk op 895.000 euro. Maxim heeft de villa niet alleen gekocht, maar samen met zijn vriendin Ruby.

RISICO MAXIM FROGER

De twee hebben dus een groot geloof dat het wel goed zit met de relatie, want wanneer ze uit elkaar zouden gaan moet de een de ander uitkopen of het optrekje weer tekoop zetten. Dat is best wel een risico dat Maxime neemt.

INDELING VILLA MAXIM FROGER

De villa heeft een woonoppervlakte van 159 vierkante meter en telt in totaal vijf kamers, waaronder vier slaap- en 1 badkamer, verdeelt over drie woonlagen. Ze kunnen koken in een royale woonkeuken…