Alles Over Max Vieleers (Werk, Amsterdam, Yvonne Coldeweijer)

Max Vieleers (30) is de vriend van roddelkoningin Yvonnne Coldeweijer (37) en vader van haar kindje. Yvonne staat erom bekend alle vuile was en persoonlijke details van bekend Nederland naar buiten te brengen, maar zelf is ze erg gesteld op haar privacy. Pas toen haar eerste kindje geboren was maakte ze bekend dat Max Vieleers de vader is en tevens haar huidige vriend. Dit is alles wat je wilde weten voer Max Vieleers.

Volledige naam: Max Vieleers

Leeftijd van Max Vieleers: 30 jaar

Woonplaats: Muiden

Beroep: Klusser

Partner Max Vieleers: Yvonne Coldeweijer

Wie is Max Vieleers?

Max Vieleers werd geboren in Haarlem en groeide op in Amsterdam. Op latere leeftijd verhuisde hij naar Overveen. Online wordt gespeculeerd dat Max Vieleers financieel medewerker is bij Tata Steel. Of hij dat ook echt heeft gedaan weten we niet, maar in 2023 richtte hij zijn eigen klusbedrijf op, Klusbedrijf Vieleers.

Tot de dag van vandaag kun je de vriend van Yvonne Coldeweijer inhuren voor allerhande klussen. Zo zet hij meubels in elkaar, maakt hij je tuin schoon of hangt de gordijnen op. Als we de reviews online mogen geloven is Max Vieleers een zeer vakkundige klusser die alles netjes afwerkt en ook nog eens schoon achterlaat. Je kunt hem zelf inhuren in de regio Overveen, Muiden en Haarlem.

Introductie Max Vieleers als vriend van Yvonne Coldeweijer

Max Vieleers werd op Valentijnsdag in 2024 officieel geïntroduceerd als de vriend van Yvonne Coldeweijer. Dat deed ze door een foto te plaatsen van de twee samen op vakantie in Griekenland. Het onderschrift was “Ik wens iedereen net zo’n juicy Valentijn als de mijne”. We zagen Max overigens al vaker op foto’s voorbij komen, maar hij was nooit volledig zichtbaar.

Waarom werd Max Vieleers verborgen?

De vraag is of het afschermen van Max Vieleers een idee is van Yvonne, die zelf weinig op heeft met de privacy van andere bekende Nederlanders. Misschien is het wel een eis van Max Vieleers zelf dat hij niet zomaar te pas en te onpas op social media moet verschijnen.

In een interview zegt Yvonne Coldeweijer dat ze niet zo de behoefte heeft om aan de buitenwereld te laten zien hoe gelukkig ze is. Ze zegt er ook bij dat ze verbaasd is hoeveel bekende Nederlanders hun hele leven op straat gooien.

Complex liefdesleven Yvonne Coldeweijer

Het feit dat Yvonne Coldeweijer de man waar ze een relatie mee heeft nog niet bekend maakte kan ook te maken hebben met eerdere liefdesfiasco’s. Ze was eerder al samen met zanger Ben Saunders, dj Nicky Romero en rugbyspeler Nathan Daly. Met Nathan had ze in 2015 zelfs plannen om kinderen te krijgen, maar toen bleek dat hij er 7 andere vrouwen op nahield.

De situatie was een van de redenen om de vuile was van BN’ers buiten te hangen, maar het zorgde ook dat ze voorzichtiger werd in relaties. Eerder zei ze hierover

“Een nieuwe vriend, moet van hele goede huize komen”

Ze gaf ook aan dat ze best weet hoe leuk een relatie is, maar het ook prima is als het niet gebeurd. En voor kinderen krijgen zijn andere manieren. Het lijkt dat Yvonne Coldeweijer het met de onbekende Max Vieleers over een hele andere boeg gooit. Gewoon een normale jongen zonder ruig en wild leven. Hierdoor heeft ze geen last van fans die zich op haar man proberen te storten. Dat is natuurlijk geen garantie op een goede relatie, maar het is de poging waard.

Max Vieleers en Yvonne Coldeweijer al langer samen

Max Vieleers en Yvonne Coldeweijer zijn niet pas sinds 2024 samen, ze zijn al veel langer samen. Naar verluidt begonnen de twee in 2022 met daten. In plaats van dat ze zelf met de laatste roddels kwam, ontdekte een ander roddelkanaal dat ze een paar keer op date was geweest met Max Vieleers.

Ondanks dat Yvonne Coldeweijer uit Tilburg komt woonde ze tot voor kort in Amsterdam. Ook Max Vieleers woonde in de buurt. Hij woonde op dat moment in Overveen. De twee werden samen op date gespot tijdens een evenement in Amsterdam. Volgens degene die de foto’s maakte was aan hun gedrag duidelijk te merken dat het niet de eerste date was.

Yvonne Coldeweijer in verwachting

Het lijkt erop dat de relatie tussen Max Vieleers en Yvonne Coldeweijer al vrij snel serieus werd, want in juni van 2023 maakte Yvonne Coldeweijer bekend dat ze zwanger was van haar eerste kindje. Dat deed ze door een foto de delen van zichzelf met haar vriend Max Vieleers in een zwembad op een vakantie in Griekenland. Het onderschrift was een emoji van een baby met de uitgerekende datum 11-12-2023 erbij.

Op het moment dat Yvonne Coldeweijer haar zwangerschap bekend maakte was ze 15 weken zwanger. In de eerste 15 weken voelde ze zich meer dan prima. Ze voelde zich niet misselijk en had ook geen andere klachten. Max Vieleers en Yvonne Coldeweijer wisten op het moment van bekendmaking het geslacht van hun kindje nog niet.

Voordat Yvonne zou bevallen, maakte ze bekend dat de geboorte plaats zou vinden via een keizersnede. Het is niet bekend of daar een medische oorzaak voor was, of dat Yvonne hier zelf voor gekozen heeft. Op 8 december 2023, werd hun zoontje Ted Vieleers (Invalid date of birth format. Please use YYYY-MM-DD.) geboren. Dit maakt Yvonne bekend op haar Instagram-pagina met het bijschrift “Vanaf nu zijn wij 3 samen 1”. Ze plaatste twee foto’s bij het bericht, een close-up van het gezicht van hun zoontje en een van het complete gezin.

Max Vieleers trekt officieel in bij Yvonne Coldeweijer

Max Vieleers en Yvonne Coldeweijer wonen tegenwoordig in de riante villa van Yvonne in Muiden. In 2024 besloot het koppel dat ze iets te veel woningen in bezit hadden. Yvonne Coldeweijer besloot haar mooie appartement in Amsterdam te verkopen. Het appartement met energielabel A heeft een oppervlak van 58 vierkante meter. De woning heeft bovendien een dakterras met panoramisch uitzicht over Amsterdam. Yvonne Coldeweijer kocht het appartement in 2020 voor 457.500 euro. De vraagprijs in 2024 is 549.000 euro.

Max Vieleers verhuurt zijn appartement in Overveen

Max Vieleers besloot zijn appartement in Overveen niet te verkopen, maar te verhuren. Hij zette het appartement met een oppervlak van 66 vierkante meter in mei van 2024 te huur. Vier dagen later was het verhuurd. De nieuwe huurder moet er maandelijks 1550 euro voor neerleggen. De woning wordt volledig gemeubileerd verhuurd en maximaal voor een jaar. Dat doet ons afvragen of Max Vieleers nog iets achter de hand wil houden voor als het niet goed zou gaan tussen hem en Yvonne Coldeweijer.

Riant herenhuis in Muiden

Max valt overigens met zijn neus in de boter want het lijkt erop dat het verspreiden van roddels aardig wat oplevert. Yvonne Coldeweijer kocht hun nieuwe woning in Muiden voor 1.180.000 euro. Het prachtige herenhuis heeft een woonoppervlak van 172 vierkante meter. Ze kunnen nu samen met het gezin genieten van een luxe woonkeuken, vier slaapkamers en twee badkamers. Bovendien is er vlakbij de woning een speeltuintje waar ze met Ted kunnen gaan spelen.

Veelgestelde vragen over Max Vieleers

We kregen heel wat vragen binnen over Max Vieleers. Dit is een lijst met de vragen die jullie het meest gesteld hebben en de antwoorden.

Wat is de leeftijd van Max Vieleers?

Max Vieleers is waarschijnlijk 30 jaar oud. Ondanks dat zijn vriendin Yvonne Coldeweijer volop in de spotlight staat weet hij redelijk onder de radar te blijven. Zijn leeftijd is dan ook een schatting.

Wie is de partner van Max Vieleers?

Max Vieleers heeft sinds 2022 een relatie met roddelkoningin Yvonne Coldeweijer. Een jaar later kondigde het paar aan in verwachting te zijn. Ondertussen wonen Max Vieleers, Yvonne Coldeweijer en hun zoontje Ted Vieleers samen in een riante woning in Muiden.

Wat voor werk doet Max Vieleers?

Er gaan online geruchten dat Max Vieleers op de financiële afdeling van Tata Steel werkt. Misschien deed hij dat eerder, maar als dat het geval is, heeft hij het roer behoorlijk omgegooid. Sinds 2023 kun je Max Vieleers namelijk inhuren voor allerhande klussen in en om het huis. Klusbedrijf Vieleers is in te huren voor klussen rondom Overveen, Haarlem en Muiden.

Woont Max Vieleers in Amsterdam?

Max Vieleers woont niet meer in Amsterdam. Hij groeide op in Haarle