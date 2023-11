Max Verstappen zet Virgil van Dijk enorm onder druk tijdens zeldzaam onderonsje

Twee van de grootste sporters die Nederland rijk is hebben de handen ineen geslagen voor een bijzonder interview. Kijk maar mee!

Virgil van Dijk wordt in de maling genomen door Max Verstappen

De twee sporthelden kennen elkaar blijkbaar al langer en kunnen het goed met elkaar vinden. Ze hebben nu een interview samen en daar wordt flink wat druk op Virgil gelegd vanuit Max. De F1-coureur wil namelijk zien hoe Virgil een EK titel voor Nederland binnen haalt. “Het is geweldig dat Nederland erbij is op het EK van 2024 en ik heb er vertrouwen in dat Oranje ver kan komen. En als Virgil speelt, dan duim ik voor hem dat hij het goed zal doen. We kunnen altijd rekenen op zijn kopballen” laat MAa weten. Als Virgil op zijn beurt begint over een rondje rijden in de wagen van Max, grapt de coureur nog dat Virgil daar toch veel te groot voor is om te passen. Bekijk hier de foto van deze helden samen en bekijk hun video hier!

