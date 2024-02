Max Verstappen verlaat zijn Red Bull-outfit

Max Verstappen heeft zijn Red Bull-kloffie vermoedelijk in de stomerij hangen. De Formule 1-kanjer poseert normaliter alleen in zijn werktenue, maar verschijnt vandaag opeens op het web in casual kleding. Coureurkompaan Lando Norris is ook in de war: “??????????”

Kleding zonder sponsoren

Het iconische Red Bull-kostuum is de afgelopen jaren zo ongeveer zijn tweede huid geworden. Toch blijkt nu dat Max en zijn racepak nog niet zijn samengesmolten. Op Instagram plaatst hij opeens een aantal ongebruikelijke kiekjes, waarop hij een outfit draagt die zijn moeder (mogelijk) heeft uitgezocht bij de Jack & Jones. “Gast wil gewoon een keer kleding aan zonder miljoenen sponsoren erop,” verklaart iemand in de reacties.

Aanschouw hieronder de zeldzame beelden van Verstappen buiten het circuit: