Max Verstappen laat zich flink belonen door Kelly Piquet

Max Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet worden eigenlijk bijna nooit ergens samen gespot. maar als ze bij elkaar zijn vliegen de vonken ervan af.

Kelly Piquet neemt Max Verstappen flink onder handen

Voor de verandering was Kelly Piquet weer een keer aanwezig bij een race van Max Verstappen. Max gaat daar niet echt beter van rijden, maar krijgt vooral na afloop van de race dan een enorme kick van zijn vriendin aan zijn zijde. Dat heeft iedereen dan ook gemerkt. Op het moment dat de race klaar was, vlogen de twee elkaar in de armen. Dat zag er natuurlijk ontzettend lief uit. Max Verstappen en Kelly Piquet lieten gelijk even zien dat, ondanks dat ze niet altijd bij elkaar zijn, ze nog wel enorm veel van elkaar houden. Max liet zich na de race flink belonen door zijn prachtige vriendin. Bekijk hier de foto!

Max Verstappen en Kelly Piquet hebben bijzondere relatie

De Formule 1 coureur heeft een bijzondere relatie. Zo hebben hij en zijn vriendin Kelly Piquet wel een huis samen, maar…