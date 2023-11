Max Verstappen laat Kelly Piquet zwijmelen met razendsnel ritje

Kelly Piqyet zwijmelt helemaal weg bij de nieuwe foto’s van Max Verstappen. En dat belooft weer een leuke avond te worden voor de wereldkampioen.

De vriendin van Max Verstappen vindt nieuwe foto’s erg leuk

Max Verstappen verslapt geen moment. Hij mag dan wel wereldtitels verzamelen als knikkers op het schoolplein, dat betekent niet dat hij ondertussen aan het verslappen is. Elke wedstrijd gaat hij met overtuiging aan. Ook de sprintrace dus. Die won hij vol overtuiging, ondanks dat hij op plek 2 moest starten. Na het winnen maakte Max een foto voor zijn overwinning. En zijn fans vonden die foto natuurlijk geweldig. Er was echter nog iemand die de foto van Max echt heel erg mooi vond. Aan de drie hartjes van Kelly Piquet in de comments te zien heeft hij weer flink punten gescoord met dit snelle ritje. Kelly zwijmelt helemaal weg bij de foto van Max. Het grappige nou juist is dat het meestal andersom gebeurt. Dus dat maakt dit weer bijzonder. Dit is de foto waar Kelly helemaal…