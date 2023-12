Max Verstappen doet boekje open over huwelijk met Kelly Piquet

Max Verstappen is nog altijd zeer content met zijn Braziliaanse modelletje Kelly Piquet. Eerder dit jaar ving Kelly op de bruiloft van een vriendin het bruidsboeket. We weten allemaal wat dat betekent: het huwelijksbootje is in aantocht! Alleen Max moet nog even op één knie. Wanneer gaat dat gebeuren?

Onder druk gezet

Een Zwitserse krant besloot de coureur aan de tand te voelen. “Trouwen? Ik?”, reageert Verstappen overrompeld op de vraag over een mogelijk huwelijk tegenover het dagblad Blick. “Nu heb je me publiekelijk onder druk gezet om een datum te noemen!”

Spontaan

Het F1-mirakel vervolgt: “Ik weet het niet, de tijd zal het leren. Op dit moment ben ik heel erg gelukkig met Kelly, maar persoonlijk heb ik geen tijdschema voor wanneer ik voor haar op een knie ga. Het moet allemaal spontaan gebeuren.” Voorlopig luiden er dus nog geen bruidsklokken in het belastingvrije Monaco.