Alles Over Alle Kinderen van Maurice de Hond

We kennen Maurice de Hond (76) als opiniepeiler voor nieuwszenders en kranten. Hierin is hij heel succesvol, iets wat in schril contrast staat met zijn privéleven dat gekenmerkt wordt door tragedie en tegenslagen. Niet alleen heeft hij zijn vrouw verloren, maar ook twee kinderen. In totaal kreeg Maurice de Hond zes kinderen waarvan er twee te vroeg zijn gestorven. Lees hier alles over Maurice de Hond zijn kinderen.

In het kort over Maurice de Hond

Voordat we verder ingaan op de kinderen van Maurice de Hond even een korte introductie. Maurice de Hond werd op 8 oktober 1947 geboren in Amsterdam. Hij studeerde sociale geografie en richtte na zijn studie een marktonderzoeksbureau op. Later richtte hij nog een aantal andere bedrijven.

Maurice de Hond is een goed zakenman, maar zijn bestaan is niet zonder controversie. De grootste controversie was die rondom de Deventer moordzaak. Hierin beweerde Maurice de Hond dat de veroordeelde Ernest Louwes niet de dader was, maar de ´klusjesman´ de Jong. Uiteindelijk spande de Jong een rechtszaak tegen hem aan om de heksenjacht te stoppen.

De kinderen van Maurice de Hond

Over naar het persoonlijke leven van Maurice de Hond. In 1970 trouwt hij met zijn eerste vrouw Jasmin Busnach. Tijdens zijn eerste huwelijk kreeg Maurice de Hond twee zoons, Marc die in 1977 werd geboren en Michel (45) die in 1979 werd geboren. In 1980 overleed de vrouw van Maurice de Hond aan kanker.

In een interview zegt Maurice hierover dat het een heel zwaar ziekbed was, maar het was ook bijzonder vanwege de puurheid en intensiteit. De dood van zijn vrouw was niet alleen emotioneel zwaar, maar ook financieel. Maurice de hond moest vanwege financiële problemen hun huis verkopen.

Tweede huwelijk

Twee jaar na de dood van zijn eerste vrouw hertrouwde Maurice de Hond met Caroline Wijnperle. Ze was in eerste instantie ingehuurd om op zijn zoons te passen, maar de vonk sloeg al snel over. Samen kregen ze drie kinderen. Brian (41) is hun eerste zoon die in 1983 wordt geboren. In 1985 krijgen ze samen een tweede zoon Lion. Helaas overleed dit kindje toen hij pas 11 maanden oud was. Het zoontje, Lion had een hartafwijking.

Depressie en vechtscheiding

De dood van de zoon van Maurice de Hond zorgt dat hij in een depressie beland. Hij gaat hiervoor naar de psychiater, maar weet er maar moeilijk uit te komen. Dit heeft ook een weerslag op zijn huwelijk en leidt ertoe dat hij vreemdgaat. Ondanks de problemen krijgen Maurice en Caroline in 1990 nog een dochter, Nathalie (34). Niet veel later besluiten ze te scheiden.

Het echtpaar ging met knallende ruzie uit elkaar. Dit was voor iedereen in het gezin zeer pijnlijk. Marc de Hond gaf later aan dat hij heel veel moeite had met de breuk. Vooral omdat hij zijn halfzus, halfbroer en stiefmoeder lange tijd niet kon zien.

Maurice trouwde met Caroline toen Marc nog maar jong was. Hierdoor zag hij haar als zijn eigen moeder en zo behandelde ze hem ook. Lange tijd konden Maurice en Caroline niet samen op dezelfde plek zijn. Dat maakte zowel verjaardagen als dingen zoals een diploma-uitreiking een pijnlijke ervaring.

Derde huwelijk voor Maurice de Hond

In 2003 stapte Maurice de Hond nogmaals in het huwelijksbootje, om precies te zijn op 3-3-2003. Deze keer met de 34 jaar jongere Cubaanse Mari Petell Rodriguez. Samen kregen ze nog een dochter, Daphne (15) die 3370 gram woog bij haar geboorte. Ze werd op dezelfde dag geboren als haar grootmoeder Maurice de Hond was 61 jaar oud toen zijn jongste dochter werd geboren.

Mari, de vrouw van Maurice de Hond is vijf jaar jonger dan Marc de Hond, iets waar hij wel even aan moest wennen, maar hij stond wel altijd achter zijn vader en hij wist dat hun liefde echt was. Maurice de Hond zegt dat de geboorte van zijn jongste dochter hem veel doet terugdenken aan zijn eerste huwelijk en het verlies van zijn vrouw, maar ook vooral aan wat dat voor zijn kinderen toen betekende.

Hij zegt dat hij er toen weinig voor zijn kinderen was. Hij moest zorgen dat er geld binnen kwam waardoor de kinderen vooral bij de oppas en opa en oma waren. Hij wil dat nu met Daphne anders aanpakken.

Marc de Hond

Marc de Hond is een van de kinderen uit het eerste huwelijk van Maurice de Hond. Niet alleen overleed zijn moeder toen ze 30 jaar oud was, Marc had op gezondheidsvlak ook heel wat tegenslagen. In 2002 werd een tumor geconstateerd in de rug van Marc de Hond. Die tumor zou verwijderd worden tijdens meerdere ingrepen. Helaas lette het medische personeel niet goed op en bleef een complicatie onopgemerkt. Hierdoor kreeg Marc de Hond een dwarslaesie.

Veerkracht van vader en zoon

Ondanks deze heftige tegenslag stond Maurice de Hond altijd voor hem klaar. De eerste maanden sliep hij zelfs in het ziekenhuis naast zijn zoon. Maurice de Hond zegt over deze periode dat Marc zeer positief en veerkrachtig was. Iets wat Maurice zelf ook heeft. Iets wat wel nodig is met alle moeilijke momenten die hij in zijn leven heeft meegemaakt.

Lang revalidatietraject

Nadat de dwarslaesie werd geconstateerd ging Marc de Hond een lang revalidatietraject in. Hij leerde uiteindelijk weer om stukjes te lopen, maar niet voldoende om zonder rolstoel te kunnen leven. Over het revalidatieproces en de acceptatie van zijn handicap schreef Marc de Hond een boek. Kracht werd in 2008 uitgebracht.

Marc leidde een actief en inspirerend leven

Marc de Hond zat een groot deel van zijn leven in een rolstoel, maar dat weerhield hem er niet van om een volwaardig leven te leiden. Hij was onder andere theatermaker, spreker en presentator. De Hond was ook fanatiek rolstoelbasketballer en trainde mee in de nationale selectie. Daarnaast zette hij zich in voor paralympische sporten.

In 2011 krijgt Marc een relatie met Remona Fransen een meerkamp-atlete. In 2019 besloot het koppel te trouwen en ze krijgen samen twee kinderen dochter Livia en zoon James.

De zoon van Maurice de Hond overlijdt aan blaaskanker

In 2018 werd bij Marc de Hond blaaskanker geconstateerd. Hij werd hiervoor behandeld, maar verloor uiteindelijk de strijd. Op 3 juni 2020 overleed Marc de Hond op 42-jarige leeftijd. Door zijn positieve kijk op de wereld heeft hij een blijvende indruk gemaakt op mensen. De dood van zijn zoon was een zware klap voor Maurice de hond, maar ook voor zijn partner en kinderen.

Omdat Marc de Hond wist dat hij zou gaan overlijden heeft hij wel goed afscheid kunnen nemen van de mensen waarvan hij hield. Zo schreef hij brieven naar zijn dierbaren. Zijn vader ontving zelfs een brief van tien kantjes.

Toen zijn moeder overleed, had ze voor de kinderen cassettebandjes ingesproken. Marc de Hond deed nu hetzelfde, maar dan met wat meer geavanceerde technologieën. Marc de Hond schreef ook een boek over zijn ziekte. Het boek met de titel Licht in de tunnel werd na zijn dood uitgegeven.

Michel de Hond

Michel de hond is het tweede kind uit het eerste huwelijk van Maurice de Hond. Net als zijn broer is ook hij zeer actief. Hij begon zijn carrière ooit als redacteur bij IdtV. Later werkte hij als schrijver aan de show Jensen! en werd editor voor Nickelodeon.

Later veranderde zijn werk naar een baan meer op de voorgrond. Voor Puur Events bedacht hij vele spelprogramma´s, maar was ook presentator. De laatste jaren is Michel de Hond actief als directeur van MijnLeerlijn een organisatie voor Leerdoelgericht onderwijs. Michel heeft twee kinderen, Mason en Jessy.

Houd de herinnering levend

Na het overlijden van Marc de Hond besluiten zijn broer Michel om een stichting op te richten. Met StichtingKomma willen ze ouders met een levensbedreigende ziekte helpen om hun kinderen iets te geven om ze te blijven herdenken.

Brian, Michel en andere vrijwilligers van de stichting gaan naar deze ouders toe om hun levensverhaal vast te leggen. Het idee is dat door hun verhalen te delen er geen punt, maar een komma achter hun leven wordt gezet.

Veelgestelde vragen over de kinderen van Maurice de Hond

Dit zijn de meest gestelde vragen over Maurice de Hond zijn kinderen.

Hoeveel kinderen heeft Maurice de Hond?

Maurice de Hond heeft 4 kinderen. Michel uit zijn eerste huwelijk, Brian en Nathalie uit zijn tweede huwelijk en Daphne uit zijn derde huwelijk. Hij had nog twee zoons. Lion uit zijn tweede huwelijk leefde slechts een paar maanden. Zijn zoon Marc de Hond overleed op 42-jarige leeftijd aan kanker.

Is Maurice de Hond zijn zoon dood?

Maurice de Hond heeft twee zoons verloren. Zijn zoon Lion overleed in zijn eerste levensjaar aan een hartafwijking. Marc de Hond, een andere zoon van Maurice de Hond, overleed toen hij 42 jaar was aan de gevolgen van blaaskanker.

Hoe gaat het met Marc de Hond?

Marc de Hond, de zoon van Maurice de Hond kreeg in 2002 een dwarslaesie. Hier leerde hij mee leven. Helaas kreeg hij als 40 er te horen dat hij blaaskanker had. Op 3 juni 2020 overleed hij aan de gevolgen van deze ziekte.